Ministro da Alemanha diz que serviço militar pode voltar a ser obrigatório no país

A Alemanha pode restabelecer o serviço militar obrigatório se o sistema de voluntários não alcançar as metas de recrutamento, disse o ministro da Defesa, Boris Pistorius, neste sábado, 24. As informações são da Associated Press.

"Se chegar o momento em que tenhamos mais capacidade ociosa do que registros voluntários pode ser tomada a decisão de tornar o recrutamento obrigatório. Esse é o plano", disse em entrevista para o Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, na qual apresentou um cronograma para o novo modelo de serviço militar do País. Inicialmente, o programa prevê alistamento voluntário.

O debate sobre a retomada do serviço militar obrigatório na Alemanha vem se intensificando à medida que aumentam as preocupações com a defesa nacional e as ameaças de segurança na Europa. A Alemanha suspendeu a obrigatoriedade em 2011, mas tem sofrido para atingir as metas de tropas.