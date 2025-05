Milhares de palestinos comparecem a novo centro de distribuição de ajuda em Gaza

Milhares de palestinos correram, nesta terça-feira (27), para conseguir ajuda em um novo centro de distribuição no sul de Gaza gerenciado por uma fundação apoiada por Israel e Estados Unidos, provocando cenas de caos, informaram jornalistas da AFP.

Segundo a nova Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), criada recentemente e apoiada pelos Estados Unidos, que opera esses centros de distribuição, as operações normais foram retomadas após o episódio de caos.

"Fazia fila em um ponto de distribuição de ajuda em Rafah com centenas de cidadãos e, de repente, uma grande quantidade de pessoas começou a empurrar e entrar de forma desordenada", disse à AFP Ayman Abu Zaid, um cidadão de Gaza deslocado.

Em um dado momento, "as forças israelenses começaram a atirar, o som foi muito assustador e as pessoas começaram a dispersar, mas alguns seguiram tentando recolher ajuda apesar do perigo", acrescentou.