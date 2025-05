Microsoft anuncia acordo com Musk para hospedar seu chatbot de IA

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (19) que sua plataforma de armazenamento em nuvem hospedará a tecnologia da empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, xAI, dias depois da polêmica em que um de seus modelos fez referência a um "genocídio branco" na África do Sul.

Musk afirmou em um evento da Microsoft que seus programas "buscam a verdade com o mínimo de erros", acrescentando que "alguns erros sempre serão cometidos".

O chatbot Grok, da xAI, gerou controvérsia ao afirmar que na África do Sul houve opressão contra a população branca.

Em uma conversa gravada com o diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, Musk disse que a xAI sempre seria transparente ao reconhecer erros de seus modelos de IA Grok.

Recentemente foi descoberto que o último modelo do líder do setor, OpenAI, dava respostas muito bajuladoras ao usuário. A empresa respondeu imediatamente e indicou que estava introduzindo mudanças para reverter essa situação.

As respostas fornecidas pelo Grok fizeram soar alarmes, já que refletiam uma teoria da conspiração frequentemente compartilhada por Musk em suas publicações no X, a rede social do magnata da Tesla e SpaceX.