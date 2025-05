México processa Google por mudar nome do Golfo do México

Medida assinada por Trump é válida apenas no território norte-americano. Drew ANGERER / AFP

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta sexta-feira (9) que seu governo processou o Google por mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América em sua plataforma de mapas nos Estados Unidos, após um decreto emitido por Donald Trump.

O Google "já está sendo processado", disse a presidente durante sua coletiva de imprensa matinal, sem especificar quando ou onde o processo foi aberto.

— O que queremos é que Google coloque Golfo da América onde é Golfo da América, que é a parte que corresponde ao território dos Estados Unidos, e coloque Golfo do México na parte territorial que corresponde ao México e a Cuba — acrescentou.

Porém, o tema não foi abordado durante as conversas por telefone que teve recentemente com Trump, admitiu a presidente.

Relembre

Historicamente e mundialmente conhecida como Golfo do México, a bacia do Oceano Atlântico entre o país latino-americano e os Estados Unidos foi rebatizada para Golfo da América. A nomenclatura foi adotada pelo Google Maps e ficou visível na plataforma no dia 11 de fevereiro, após Donald Trump assinar um decreto para efetivar a mudança.

A medida assinada por Trump é válida apenas no território norte-americano, onde apenas o nome Golfo da América será exibido aos usuários. No México, a região segue identificada como Golfo do México.

A polêmica e o decreto

Em janeiro, Donald Trump declarou:

— Nós vamos mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América", que nome bonito. É apropriado porque o México tem um déficit enorme com a gente e nós fazemos todo o trabalho lá — disse.

A declaração causou polêmica e foi rebatida por Claudia Sheinbau, presidente do México. Em provocação a Trump, ela sugeriu chamar os Estados Unidos para "América Mexicana".

— Obviamente, o Golfo do México é reconhecido pelas Nações Unidas. Mas por que não chamamos (os Estados Unidos) de "América Mexicana"? Nome bonito, né? Vamos chamar assim então— afirmou Sheinbaum em janeiro, após as declarações de Trump.

No dia 9 de fevereiro, a bordo do Air Force One – avião oficial da presidência dos EUA – Trump assinou o documento para alterar oficialmente a nomenclatura para Golfo da América. A assinatura ocorreu no momento em que a aeronave sobrevoava a região.