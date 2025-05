Merz diz que UE 'aumentará pressão sobre Moscou por meio de sanções' após ligação Trump-Putin

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta segunda, 19, que Europa e Estados Unidos seguirão apoiando "de perto a Ucrânia em seu caminho para um cessar-fogo" e ressaltou que a União Europeia (UE) "aumentará a pressão sobre Moscou por meio de sanções". A declaração foi feita em uma publicação no X, após uma ligação telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sucedeu outra conversa com o líder russo, Vladimir Putin.