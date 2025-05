Mercedes-Benz de quase R$ 1 milhão: conheça o papamóvel de Leão XIV

A bordo de um Mercedes-Benz Classe G totalmente elétrico, o papa Leão XIV cumprimentou fiéis no domingo (18), dia que marcou oficialmente o começo do papado do pontífice. A interação com o público ocorreu após a missa inaugural. O automóvel foi desenvolvido especialmente para o Vaticano pela montadora alemã.

O veículo é baseado no novo Classe G elétrico (G580 com tecnologia EQ). Na Alemanha, o veículo custa 142 mil euros, o que equivale a R$ 906 mil. As informações são do jornal do O Globo.