Medida de Trump contra estrangeiros em Harvard afeta futura rainha da Bélgica

Princesa Elizabeth é a filha mais velha do rei Philippe.

A futura rainha da Bélgica, princesa Elizabeth, filha mais velha do rei Philippe, é uma das estudantes estrangeiras da Universidade de Harvard , nos Estados Unidos, que pode ser prejudicada pelas novas regulamentações do governo americano.

A princesa belga de 23 anos está cursando mestrado em políticas públicas na Kennedy School de Harvard, curso com duração de dois anos. Ela acabou de completar o primeiro período e ainda tem um ano para concluir seus estudos.

A carta relata a "revogação", com efeito imediato, da certificação do Visto de Estudante e Visitante de Intercâmbio (SEVIS) , que permite que estrangeiros estudem nos Estados Unidos.

Este ano, os estrangeiros representam 27,2% dos 30 mil estudantes da Universidade, a maioria deles com vistos, de acordo com fontes da universidade.

O governo Donald Trump já congelou US$ 2,2 bilhões em bolsas e US$ 60 milhões em contratos governamentais, e deportou um pesquisador da Faculdade de Medicina da universidade.

O gesto expresso na carta de Noem é "o mais recente ato do governo em clara retaliação ao exercício de Harvard dos seus direitos da Primeira Emenda ao rejeitar as exigências do governo para controlar a governança, o currículo e a 'ideologia' de seu corpo docente e alunos", alega o processo movido em um tribunal federal em Massachusetts.