Mãe de opositor egípcio-britânico 'está morrendo' por greve de fome, diz sua família

Laila Soueif, mãe do opositor egípcio-britânico Alaa Abdel Fattah, que foi hospitalizada na quinta-feira após 242 dias de greve de fome para protestar contra a prisão de seu filho no Cairo, "está morrendo", anunciou sua filha nesta sexta-feira (30).

"Preocupado" com a hospitalização da ativista, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido declarou nesta sexta que continua "pressionando" para a libertação do opositor "no mais alto nível do governo egípcio".