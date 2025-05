Macron nega briga com a esposa em chegada ao Vietnã: "Estávamos brincando"

Flagra feito pela imprensa mostra suposto tapa da primeira-dama em Macron. Reprodução / Redes Sociais

O presidente francês Emmanuel Macron negou, nesta segunda-feira (26), que tenha brigado com sua esposa ao chegar ao Vietnã. Ele acusou campanhas de desinformação de reinterpretar as imagens que se tornaram virais (veja abaixo).

Antes de deixar o avião presidencial em Hanói, imagens capturadas pela agência de notícias Associated Press mostram Macron conversando com sua esposa Brigitte — apenas seus braços são visíveis — quando ela de repente empurra seu rosto com as duas mãos.

O presidente parece surpreso, vira-se rapidamente e cumprimenta a imprensa, tentando agir normalmente. O casal então desce as escadas do avião e estende o braço para a esposa, como é seu costume, mas ela o ignora e se apoia no corrimão.

Imagens do incidente, ocorrido na noite de domingo, rapidamente viralizaram nas redes sociais, principalmente em contas hostis a Macron, com comentários sugerindo suposta tensão entre o casal.

— Minha esposa e eu estávamos brincando, como costumamos fazer — disse o presidente francês a repórteres, negando que tenha sido uma "briga doméstica" e pedindo a "todos que mantenham a calma" em relação à interpretação dessas imagens.

Outras imagens dele viralizaram nas últimas semanas, com interpretações diferentes das oficiais. Em um caso, ele teve de negar que estava escondendo um saco de cocaína durante uma viagem de trem para a Ucrânia com os primeiros-ministros do Reino Unido e da Alemanha.

— Nas últimas três semanas algumas pessoas assistem a vídeos e pensam que compartilhei um saco de cocaína, que briguei com um presidente turco e que agora estou tendo uma cena doméstica com minha esposa — disse Macron.

O presidente novamente atribuiu essas façanhas a "redes" bem conhecidas, como "os russos" e "os extremistas na França".

— Então temos toda uma série de relatos e comentaristas que nunca gostaram realmente do que eu faço e que continuam a insistir no assunto — acrescentou.

A presidência francesa também deu versões contraditórias. Inicialmente, ele negou a autenticidade das imagens, antes que elas fossem confirmadas como reais. Um assessor presidencial mais tarde descreveu o incidente como uma "briga" inofensiva entre um casal.

Outro membro de seu círculo minimizou a situação:

— Foi apenas um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da visita, eles estavam brincando — disse a fonte, que pediu para não ser identificada — É um momento de cumplicidade — acrescentou.

Relacionamento

O relacionamento entre Macron, 47, e sua esposa de 72 anos é há muito tempo uma fonte de fascínio tanto na França quanto no Exterior, especialmente considerando que ela era professora de teatro e ele era aluno quando se conheceram em uma escola particular em Amiens, no norte da França.

Brigitte, mãe de três filhos, se divorciou do marido e começou um relacionamento com Macron. Como esposa do presidente, ela entrou com uma ação judicial para combater alegações falsas sobre seu gênero nas redes sociais.