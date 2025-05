Macron diz que tapa da mulher foi 'brincadeira'

O momento provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais e virou manchete na França, com a mídia tentando decifrar a interação que as câmeras flagraram através da porta aberta do Airbus. Uns descreveram um tapa. Outros falaram em soco ou empurrão. "Tapa ou 'briga'?, perguntou o jornal Le Parisien.

Brincadeira ou não, as imagens são surpreendentes. Em vídeo gravado pela Associated Press, um homem uniformizado abre a porta do avião e Macron aparece impecável, de terno, conversando com alguém dentro do Airbus. De repente, os braços de Brigitte surgem do nada, como uma boxeadora desferindo o que parece ser um jab no rosto do presidente.