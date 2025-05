Macron assina contratos de US$ 10 bi no Vietnã em visita focada em defesa e energia

Na chegada ao Vietnã, um vídeo mostrou sua esposa, Brigitte Macron, empurrando o marido com as duas mãos no rosto antes do desembarque do avião. As imagens de Macron e Brigitte desembarcando no Vietnã geraram muitos comentários. O presidente explicou aos jornalistas que o casal, que está junto desde 2007, após se conhecerem quando ele era aluno e ela professora no colégio, estava apenas "brincando". (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)