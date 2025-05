Lula se despede de Mujica no Uruguai: "um ser humano superior"

"Pepe Mujica é um ser humano superior [...] Uma pessoa que poucas no mundo têm a similaridade, competência política, a capacidade de falar com, sobretudo, a juventude", disse Lula minutos após abraçar Lucía Topolansky, esposa de Mujica e ex-vice-presidente do Uruguai, diante do caixão do ex-guerrilheiro.