Lula e Boric viajam ao Uruguai para adeus a Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo chileno, Gabriel Boric, chegarão ao Uruguai nesta quinta-feira (15) para o último adeus ao ex-presidente José Mujica, líder da esquerda latino-americana que faleceu na terça-feira.

A chegada dos presidentes adicionará um tom político às homenagens, que começaram na quarta-feira com um cortejo fúnebre emocionante seguido por milhares de pessoas nas ruas de Montevidéu.

Entre aplausos, flores e cânticos, os uruguaios coloriram o centro da capital do país com o vermelho, azul e branco das bandeiras da Frente Ampla, partido de Mujica. Depois, formaram longas filas para ver o caixão no Palácio Legislativo.

O velório público no Parlamento continua nesta quinta-feira. Ao final, o corpo de Mujica será cremado em uma funerária.

Mujica faleceu na terça-feira, aos 89 anos, após lutar contra um câncer de esôfago diagnosticado há um ano.

Ele morreu ao lado da esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, na modesta residência do casal na zona rural de Montevidéu.

Quando anunciou no início do ano que o câncer havia se espalhado, Mujica revelou o desejo de ser enterrado em seu jardim, ao lado do local em que sua cachorra foi sepultada, sob uma árvore que ele plantou.

Lula e Boric estavam em Pequim, para participar no Fórum Ministerial China-Celac, quando receberam a notícia da morte.

"Conheço muita gente, muitos presidentes, muitos políticos, mas nenhum deles se iguala à grandeza da alma de Pepe Mujica. Ele era uma figura excepcional", afirmou Lula na capita chinesa, visivelmente emocionado.

Boric também dedicou uma mensagem emocionante. "Querido Pepe, te imagino partindo preocupado com a salada amarga que há hoje no mundo. Mas se algo nos deixaste foi a esperança inextinguível de que é possível fazer as coisas melhor", escreveu o chileno nas redes sociais.

Os dois presidentes visitaram Mujica nos últimos meses em tom de despedida.