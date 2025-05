Líderes palestinos pró-iranianos deixam a Síria após pressão das autoridades

As facções, que possuíam considerável liberdade de movimento sob o poder de Bashar al-Assad, também entregaram suas armas, segundo uma das fontes.

Essas restrições acontecem quando os Estados Unidos, que levantaram as sanções contra a Síria impostas ao governo anterior, pediram às novas autoridades que tomassem medidas contra os aliados do Irã.

"As facções entregaram todas as armas" às autoridades, que também receberam "listas com os nomes dos membros das facções que possuem armas individuais" e exigiram a entrega dessas, acrescentou a primeira fonte.