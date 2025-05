"Esperamos a presença de 29 líderes estrangeiros no Desfile da Vitória", disse Yuri Ushakov, assessor diplomático do presidente Vladimir Putin, aos repórteres.

Também é esperada a presença do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, que desafia a posição da UE; do chefe de Estado sérvio, Aleksandar Vucic, e do presidente dos sérvios da Bósnia, Milorad Dodik.