Líder da oposição na Venezuela promete seções 'vazias' nas eleições de maio

A líder opositora venezuelana María Corina Machado, que convocou um boicote às próximas eleições legislativas e regionais, promete "rechaço total" e "seções eleitorais vazias" no pleito que será realizado dez meses depois da reeleição do presidente Nicolás Maduro, tachada de fraude pela oposição.

As eleições de 25 de maio são "uma grande farsa que o regime quer montar para enterrar sua derrota de 28 de julho", afirmou Corina Machado.

"Vamos [...] ratificar esta derrota com total ausência, com total rechaço, deixando todos as seções eleitorais vazias", disse Corina Machado em entrevista à AFP, enquanto a oposição segue proclamando a vitória de seu candidato, o exilado Edmundo González Urrutia.