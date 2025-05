Liberdade de imprensa atinge pior nível da história em ranking global, mas Brasil sobe 19 posições

Na véspera do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado no sábado (3), o Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2025, divulgado nesta sexta-feira (2) pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), atingiu o pior nível desde a criação do índice, com queda generalizada nos indicadores.