Leão XIV recebeu Vance e Rubio no Vaticano em meio à mediação dos EUA na Ucrânia

O papa Leão XIV recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, no Vaticano nesta segunda-feira (19), em meio aos esforços de Washington para pressionar por uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

O Vaticano publicou fotos de Vance e Rubio, ambos católicos, sorrindo durante o encontro com Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, eleito pelo colégio cardinalício no dia 8 de maio. Ambos compareceram na véspera à missa de entronização do pontífice.

A reunião durou 45 minutos, segundo o porta-voz do vice-presidente dos Estados Unidos.

Leão XIV, de 69 anos, fez da paz a palavra-chave de seu papado até agora e esperava-se que discutisse com Vance e Rubio o papel do governo dos EUA na pressão pelo fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O presidente americano, Donald Trump, deve conversar por telefone com seu homólogo russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, como parte de seus esforços para acabar com a guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 2022.

Além do papa, Vance se reuniu com o secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, com quem manteve "conversas cordiais" durante as quais ambos expressaram sua "satisfação com as boas relações bilaterais", segundo o Vaticano.

Houve também "uma troca de opiniões sobre diversas questões internacionais atuais, com um apelo ao respeito ao direito humanitário e internacional em zonas de conflito e à busca de uma solução negociada entre as partes envolvidas", acrescentou a Santa Sé em um comunicado.

- "Todo o esforço necessário" -

Na semana passada, Leão XIV ofereceu sua mediação aos líderes de países em conflito, afirmando que fará pessoalmente "todo o esforço necessário para que a paz prevaleça".

No domingo, após a missa, ele citou especificamente a "martirizada Ucrânia" e a fome na Faixa de Gaza, cercada e bombardeada pelo Exército israelense.

O pontífice também recebeu em audiência no domingo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que em 28 de fevereiro foi repreendido publicamente na Casa Branca por Vance e pelo presidente Donald Trump, que o chamaram de ingrato à ajuda que Washington concedeu a Kiev para enfrentar a invasão russa.

Antes de ser eleito papa, Leão XIV, que também tem nacionalidade peruana, repostou em sua conta na rede social X comentários críticos ao governo de Donald Trump por sua política migratória, e também criticou Vance.

Mas Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, afirmou no domingo que os Estados Unidos estão "muito orgulhosos" de Robert Francis Prevost.

Vance foi a última autoridade internacional a encontrar Francisco, antecessor de Leão XIV, no Domingo de Páscoa no Vaticano, na véspera de seu falecimento em 21 de abril, após 12 anos de pontificado.

Além de Vance e Rubio, vários líderes latino-americanos estavam presentes na missa de posse de Leão XIV no domingo.

Entre eles estavam a presidente peruana, Dina Boluarte, e o presidente colombiano, Gustavo Petro, que foram recebidos pelo pontífice no domingo e na segunda-feira, respectivamente, assim como os presidentes do Equador, Daniel Noboa, e do Paraguai, Santiago Peña.