Leão XIV aparece em primeira selfie como pontífice e dá autógrafos

Leão XIV posou para selfie com fiéis, conversou com eles e distribuiu autógrafos após ser anunciado como papa.

Habemus a primeira selfie do papa Leão XIV. Horas após ser anunciado como líder da Igreja Católica, na quinta-feira (8), o Pontífice cumprimentou um grupo de fiéis e fez fotos com eles ao chegar no Palácio do Santo Ofício, onde residia no Vaticano antes de ser escolhido como sucessor de Francisco.