Kremlin se nega a comentar proposta de Zelensky de encontro com Putin em Istambul

O Kremlin se recusou a comentar nesta terça-feira (13) a proposta do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de se encontrar com seu homólogo russo Vladimir Putin na quinta-feira (15) em Istambul para conversações diretas de paz.

"A parte russa continua preparando as conversações previstas para quinta-feira. É tudo o que podemos dizer neste momento. Não faremos mais comentários agora", declarou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

"Se Vladimir Putin se recusar a viajar à Turquia, será o sinal definitivo de que a Rússia não quer acabar com esta guerra, de que a Rússia não quer, nem está preparada, para nenhuma negociação", afirmou em um comunicado o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andrii Yermak.

O encontro entre negociadores russos e ucranianos na Turquia representará, caso realmente aconteça, a primeira negociação direta entre as partes desde os primeiros meses do conflito, que começou com o ataque de Moscou em fevereiro de 2022.