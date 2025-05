Kleber Mendonça Filho participa de competição no Festival de Cannes e busca Palma de Ouro

Um enredo que pode lembrar o grande sucesso do cinema brasileiro deste ano, 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, ganhador do Oscar de Melhor Filme internacional, também ambientado naqueles anos sombrios.

Além disso, nesta edição, o protagonismo feminino veio com força: um grupo de garotas alemãs que personificam a história de seu país ('Sound of Falling'), uma garota japonesa com um pai moribundo ('Renoir'), o despertar homossexual de uma jovem muçulmana francesa ('La Petite Dernière') e a história de uma jovem mãe que é levada à loucura ('Die, My Love'), interpretada com paixão por Jennifer Lawrence.

Neste domingo, os fãs também poderão desfrutar de dois eventos com estrelas de Hollywood: a vencedora do Oscar Nicole Kidman, que receberá o 10º Women in Motion, dedicado a personalidades femininas do setor, e o mexicano Guillermo de Toro, que falará sobre a importância das trilhas sonoras no mundo do cinema.