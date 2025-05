Justiça dos EUA modifica a sentença dos irmãos Menéndez e abre a oportunidade de liberdade condicional

O assassinato sangrento do poderoso empresário musical de origem cubana e sua esposa chocou os Estados Unidos em 1989.

Mas, após uma cruzada jurídica que ganhou força graças ao apoio público, o juiz Michael Jesic reduziu a sentença para 50 anos de prisão perpétua nesta terça, o que permitiria que um pedido de liberdade condicional fosse protocolado no conselho de liberdade condicional relevante.

— Eu matei minha mãe e meu pai. Não tenho desculpas — disse Lyle, 57 anos, de acordo com repórteres presentes no tribunal. Ele ainda completou que assume "total responsabilidade."

Esse foi um ponto central do Gabinete do Promotor Público de Los Angeles, que se opôs à redução das sentenças dos irmãos, argumentando que eles não apenas falharam em assumir a responsabilidade por suas ações, mas que durante décadas eles ofereceram versões diferentes do crime e seus motivos.