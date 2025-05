Justiça dos Estados Unidos bloqueia tarifaço de Trump

Magistrados afirmam que Trump excedeu a sua autoridade ao impor taxas generalizadas a diversos países. MANDEL NGAN / AFP

Um tribunal de comércio dos Estados Unidos bloqueou na quarta-feira (28) as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente Donald Trump em 2 de abril, no chamado "Dia da Libertação". A Casa Branca informou que recorreu da decisão.

Segundo o g1, o bloqueio foi determinado por um colegiado de três juízes do Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova York. Na decisão, os magistrados afirmam que o presidente excedeu a sua autoridade ao impor, com base em uma lei de poderes emergenciais, taxas generalizadas sobre produtos importados de diversos países.

"As Ordens Tarifárias Mundiais e Retaliatórias excedem qualquer autoridade concedida ao Presidente pela IEEPA para regular importações por meio de tarifas", escreveu o tribunal, referindo-se à Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência de 1977.

O caso abre caminho para uma disputa judicial que pode chegar à Suprema Corte do país. A medida de alcance global anunciada por Trump em abril estabeleceu taxas de 10% a 50% sobre a importação de itens de mais de 180 países.

A Ásia foi o continente que recebeu as maiores tarifas. A alíquota anunciada por Trump para a China, por exemplo, foi de 34% — somando-se a taxas já em vigor contra o país. A decisão desencadeou uma forte escalada comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O "Dia da Libertação" também atingiu o Brasil. O republicano anunciou a cobrança de 10% sobre a importação de produtos brasileiros, enquadrando o país na faixa mínima de seu tarifaço.

Pelo menos sete ações judiciais contestam o tarifaço de Trump — medida considerada o principal pilar de sua política comercial. Uma delas foi movida por um grupo de pequenas empresas, incluindo a importadora de vinhos V.O.S. Selections. O proprietário da empresa alega que as tarifas podem levar os seus negócios à falência. Além disso, 12 Estados americanos moveram ações, liderados pelo Oregon.

Requisitos legais

Apesar de as tarifas precisarem de aprovação pelo Congresso, Trump alega ter poder para agir sozinho.

O presidente argumenta que o déficit da balança comercial dos EUA — ou seja, gastos maiores com importações do que ganhos com exportações — representa uma emergência nacional. A justificativa é questionada nos tribunais.

Os autores das ações afirmam que a lei de poderes emergenciais não autoriza a aplicação de tarifas e, mesmo que autorizasse, o déficit comercial não atende aos requisitos legais. Segundo o Congresso, uma emergência só pode ser declarada diante de uma "ameaça incomum e extraordinária".

Por outro lado, o governo argumenta que a Justiça aprovou o uso emergencial de tarifas pelo ex-presidente Richard Nixon, em 1971. Diz também que apenas o Congresso — e não o Judiciário — pode determinar se a justificativa do presidente para declarar uma emergência está de acordo com a lei.

Medidas anteriores e impacto nos mercados

A imposição de tarifas a mais de 180 países faz parte da estratégia de Trump para barganhar acordos políticos e reverter os grandes e persistentes déficits comerciais dos EUA. Há 49 anos consecutivos, o país acumula um déficit comercial com o resto do mundo.

No início deste mandato, Trump já havia imposto tarifas sobre importações do Canadá, China e México. A estratégia foi usada, entre outros motivos, para conter o fluxo ilegal de imigrantes e de opioides sintéticos na fronteira americana.

Nos últimos meses, Trump também aplicou tarifas sobre setores específicos, como o de automóveis, aço e alumínio. Sobrou inclusive para a indústria cinematográfica: neste mês, o republicano anunciou uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos EUA e enviados ao país.

Os primeiros sinais da guerra tarifária do presidente norte-americano foram o suficiente para impactar os mercados financeiros. Foi o "Dia da Libertação", no entanto, o responsável pelo maior abalo aos mercados globais.