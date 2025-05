Justiça britânica analisa venda de armas a Israel

O Tribunal Superior de Londres examina, nesta terça-feira (13), um recurso apresentado por organizações em defesa dos direitos humanos que acusam o governo britânico de violar o direito internacional ao permitir a exportação de componentes de aviões de combate utilizados por Israel em sua guerra em Gaza.

Apoiada pela Anistia Internacional, Human Rights Watch, Oxfam e outras organizações, a ONG palestina Al Haq tenta bloquear a exportação destas peças fabricadas no Reino Unido, que equipam caças F-35 da empresa americana Lockheed Martin.

Segundo a Anistia Internacional, o Reino Unido estaria descumprindo sua "obrigação legal de impedir um genocídio" ao permitir estas exportações.

Ao início do julgamento, os advogados das ONGs alegaram que o Ministério do Comércio britânico havia autorizado as exportações de componentes dos F-35, sabendo que existia um "risco claro" de que fossem usados para cometer violações ao direito internacional.

A audiência terá duração de quatro dias, e ainda não se sabe a data do veredicto.

Nesta terça-feira, cerca de 50 pessoas, incluindo o ex-líder do Partido Trabalhista Jeremy Corbyn fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal Superior com bandeiras palestinas e cartazes com frases como "Parem de armar Israel: Parem o genocídio".

Um porta-voz do governo britânico disse à AFP que "atualmente não é possível suspender o licenciamento de componentes do F-35 para uso por Israel sem comprometer todo o programa global do F-35, devido ao seu papel estratégico dentro da Otan e às implicações mais amplas para a paz e a segurança internacionais".

"Nos meses seguintes à nossa chegada ao poder, suspendemos licenças relevantes que poderiam ter sido usadas pelo exército israelense para cometer ou facilitar graves violações da lei internacional em Gaza", acrescentou a fonte.