Julgamento pela morte de Maradona na Argentina é anulado após impedimento de juíza

A Justiça argentina anulou, nesta quinta-feira (29), o julgamento de sete acusados de homicídio do astro do futebol Maradona, após o impedimento de uma das juízas na terça-feira por estrelar um documentário não autorizado sobre o caso.

O novo julgamento ainda não tem data de início, já que depende da designação de um novo tribunal, que será feita por sorteio. As partes ainda podem recorrer da anulação, explicaram à AFP os advogados do caso, que duvidam que o processo possa ser retomado este ano.

"Ouvidas todas as partes, é anunciada a decisão do tribunal, que é a nulidade do julgamento", disse o magistrado Maximiliano Savarino no tribunal de San Isidro, perto de Buenos Aires, onde o processo era julgado.