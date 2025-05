Juíza prorroga veto à tentativa do governo Trump de barrar estudantes estrangeiros em Harvard

Governo Trump acusou Harvard de hospedar e treinar membros do grupo paramilitar do Partido Comunista Chinês.

Uma juíza federal em Boston bloqueou de forma temporária nesta quinta-feira (29) a tentativa do governo Donald Trump de impedir a Universidade de Harvard de matricular estudantes internacionais . A decisão da magistrada foi uma vitória para instituição em batalha contra a Casa Branca.

Advogados do departamento de Segurança Interna dos EUA indicaram que o governo estava buscando outras maneiras de proibir estudantes internacionais de se matricularem em Harvard.

Trump x Harvard

Depois de ter cortado mais de US$ 2 bilhões em financiamento nas últimas semanas, Trump pretende cancelar os contratos federais remanescentes com a Universidade de Harvard — avaliados em aproximadamente US$ 100 milhões (R$ 565 milhões, na cotação atual), segundo uma carta enviada às agências federais na terça-feira (27).