Juíza prorroga veto à tentativa do governo Trump de barrar estudantes estrangeiros em Harvard

Uma juíza federal em Boston bloqueou de forma temporária nesta quinta-feira, 29, a tentativa do governo Donald Trump de impedir a Universidade de Harvard de matricular estudantes internacionais.

Os advogados da universidade argumentaram que a administração Trump está atacando a instituição politicamente, violando a Primeira Emenda, e disseram que estudantes internacionais estavam em pânico e buscando uma transferência. "Eu quero manter o status quo", disse a juíza Allison D. Burroughs na audiência desta quinta-feira. "As pessoas estão aterrorizadas."

Advogados do departamento de Segurança Interna dos EUA indicaram que a administração Trump estava buscando outras maneiras de proibir estudantes internacionais de se matricularem na universidade de Harvard.

Depois de ter cortado mais de US$ 2 bilhões em financiamento nas últimas semanas, Trump pretende cancelar os contratos federais remanescentes com a Universidade de Harvard- avaliados em aproximadamente US$ 100 milhões(R$ 565 milhões), segundo uma carta enviada às agências federais na terça-feira, 27.