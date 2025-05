Joe Biden padece de um câncer de próstata agressivo

Biden, que derrotou Trump nas urnas em 2020, sustenta que poderia ter vencido as eleições de 2024 também, mas há meses circulam questionamentos sobre as respostas de sua equipe e de figuras-chave do Partido Democrata diante dos sinais evidentes de seu declínio.

Esses questionamentos se intensificaram com a publicação iminente, prevista para terça-feira, do livro "Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again" (O pecado original: o declínio do presidente Biden, seu encobrimento e sua desastrosa decisão de concorrer novamente), dos jornalistas Jake Tapper, da CNN, e Alex Thompson, do Axios.