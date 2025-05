Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata

KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase nos ossos . A informação foi divulgada pelo gabinete dele neste domingo (18) e publicada pelo g1 .

Os cânceres de próstata recebem uma pontuação chamada escore de Gleason, que mede, em uma escala de 1 a 10, a aparência das células cancerígenas em comparação com as células normais. De acordo com o gabinete de Biden, o câncer dele é estágio 9, o que sugere que está entre os mais agressivos.