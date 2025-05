Joe Biden agradece apoio após diagnóstico de câncer: "Obrigado por nos encorajar"

Joe Biden agradeceu o apoio do público com uma foto ao lado da esposa e da gata Willow.

"O câncer afeta a todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu aprendemos que somos mais fortes em tempos difíceis ", escreveu ele nas redes sociais, abaixo de uma foto com a esposa e a gata Willow. "Obrigado por nos encorajar com amor e apoio."

O câncer de próstata recebe uma pontuação chamada escore de Gleason, que mede, em uma escala de 1 a 10, a aparência das células cancerígenas em comparação com as células normais. De acordo com o gabinete de Biden, o câncer dele é estágio 9, o que sugere que está entre os mais agressivos.