Japão pode ajudar os EUA a fortalecer cadeias de suprimentos de minerais e chips

O governo japonês poderá em breve propor uma cooperação mais estreita com os Estados Unidos para reforçar as cadeias de suprimentos de semicondutores e minerais importantes, incluindo terras raras, segundo apurou o jornal Yomiuri Shimbun. O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, teria mencionado essa proposta ao presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma conversa telefônica de cerca de 25 minutos que aconteceu na quinta-feira, 29. De acordo com diversas fontes do governo, a proposta visa fortalecer a cooperação Japão-EUA em segurança econômica - tendo a China como pano de fundo - e avançar nas negociações sobre tarifas norte-americanas.