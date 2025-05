Israel registra grande mobilização por reféns de Gaza no 600º dia da guerra

Milhares de pessoas se reuniram na noite desta quarta-feira (28) em Tel Aviv em apoio aos reféns de Gaza, o ponto central de uma mobilização no 600º dia da guerra para reivindicar um cessar-fogo com o Hamas que leve à libertação dos cativos.

"O povo com os reféns", dizem os cartazes mostrados pela multidão na "praça dos reféns".

"Acabem com esta guerra e tragam os 58 reféns", acrescentou, dirigindo-se ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, cujo governo pôs fim à trégua em meados de março e intensificou depois a ofensiva contra o território palestino.

Atendendo à convocação do Fórum das Famílias, a principal organização que reivindica um cessar-fogo e a libertação dos reféns, centenas de pessoas se reuniram antes em outros lugares às 6h29 locais (0h29 em Brasília), hora que marca o início do ataque do Hamas.