Israel anuncia ampla operação terrestre no sul e norte de Gaza

Segundo o comunicado, tropas israelenses desmantelaram estruturas do grupo terrorista. MENAHEM KAHANA / AFP

O exército de Israel anunciou neste domingo (18) que iniciou uma ampla operação terrestre no sul e no norte da Faixa de Gaza. A ofensiva ocorre após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter prometido na semana passada que seus militares entrariam no território "com toda a força".

O comunicado divulgado por Israel diz que, até o momento, as tropas eliminaram dezenas de terroristas do Hamas e desmantelaram infraestruturas do grupo. Também informa que os soldados estão posicionados em pontos estratégicos dentro de Gaza.

"Até o momento, as tropas eliminaram dezenas de terroristas, desmantelaram sítios de infraestrutura terrorista acima e abaixo do solo e estão sendo atualmente posicionadas em locais-chave dentro de Gaza", disse a Força de Defesa de Israel (IDF) em uma publicação no X.