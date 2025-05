Israel aceita nova proposta americana para cessar-fogo em Gaza; Hamas avalia

Israel aceitou uma nova proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo temporário com o Hamas na Faixa de Gaza, informou a Casa Branca nesta quinta-feira, 29. O grupo terrorista, no entanto, ainda está avaliando a proposta americana, com grandes chances de aceitar com ressalvas, segundo jornais israelenses.

Os novos sinais de progresso em direção a uma trégua temporária surgiram depois que o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, expressou otimismo no início desta semana sobre a negociação de um acordo para interromper a guerra entre Israel e o Hamas e devolver mais reféns capturados no ataque que a desencadeou.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse a repórteres que Israel "apoiou e aprovou" a nova proposta e que o Hamas está avaliando. O jornal israelense Times of Israel noticiou que o Hamas está inclinado a aceitar a proposta, mas com ressalvas, citando fontes diplomáticas árabes e outra próxima da negociação.

Autoridades do Hamas deram uma resposta fria ao rascunho aprovado por Israel, mas disseram que queriam estudar a proposta mais de perto antes de dar uma resposta formal.

Mais cedo, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu já havia adiantado às famílias dos reféns israelenses que ainda estão na Faixa de Gaza que ele havia aceitado a ideia americana. O premiê vem sofrendo pressões crescentes de familiares de reféns que o acusam de não priorizar a vida de seus entes capturados ao prolongar a guerra.

Segundo o jornal israelense Haaretz, o plano de Witkoff inclui a libertação de 10 reféns vivos e 18 mortos em duas fases de troca de um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza. Ainda há 58 reféns dentro da Faixa de Gaza. Acredita-se que cerca de um terço esteja vivo, embora muitos temam estar em grave perigo com o prolongamento da guerra.

O jornal acrescenta, citando uma fonte israelense, que a nova proposta não inclui uma exigência para que Israel encerre os combates e se retire totalmente da Faixa, mas observou que a redação permitiria ao Hamas entender que o acordo poderia levar a um cessar-fogo de longo prazo na prática.

A Associated Press informou que o Hamas disse ter concordado com Witkoff em uma "estrutura geral" de um acordo que levaria a um cessar-fogo duradouro, uma retirada israelense total de Gaza, um influxo de ajuda e uma transferência de poder do grupo terrorista para um comitê politicamente independente de palestinos.

Impasse

As dificuldades para se chegar a um acordo duradouro são as demandas conflitantes ou desconfiadas.

Netanyahu recusa-se a encerrar a guerra até que todos os reféns sejam libertados e o Hamas seja destruído ou desarmado e enviado para o exílio. Ele afirmou que Israel controlará Gaza indefinidamente e facilitará o que ele chama de emigração voluntária de grande parte de sua população.

Os palestinos e a maior parte da comunidade internacional rejeitaram os planos de reassentar a população de Gaza, uma medida que, segundo especialistas, viola o direito internacional.

O Hamas afirmou que só libertará os reféns restantes - sua única moeda de barganha - em troca de mais prisioneiros palestinos, um cessar-fogo duradouro e uma retirada israelense completa. O Hamas se ofereceu para entregar o poder a um comitê de palestinos politicamente independentes que supervisionaria a reconstrução.

A disputa sobre se deve haver um cessar-fogo temporário para libertar mais reféns - como Israel pediu - ou um permanente - como o Hamas quer - tem atormentado as negociações mediadas pelos EUA, Egito e Catar por mais de um ano e meio, e não há nenhuma indicação de que tenha sido resolvida.

Ainda de acordo com o Haaretz, citando fontes árabes e palestinas, o Hamas considera aceitar o acordo americano, mas está preocupado que Israel retome os combates quando metade dos reféns for libertada, como aconteceu na trégua anterior. Milhares de palestinos foram mortos desde que Israel retomou seus ataques aéreos e operações terrestres após o fim do cessar-fogo em março.

O Hamas está bastante debilitado militarmente e perdeu quase todos os seus principais líderes em Gaza. Na última quarta, 28, Netanyahu anunciou a morte do quarto líder do grupo terrorista, Mohammed Sinwar. O grupo provavelmente teme que a libertação de todos os reféns sem garantir um cessar-fogo permanente permita que Israel lance uma campanha ainda mais devastadora para, em última análise, destruir o grupo.

Israel teme que um cessar-fogo duradouro e uma retirada imediata dariam ao Hamas uma influência significativa em Gaza, mesmo que cedesse o poder formal. Com o tempo, o Hamas poderia reconstruir seu poderio militar e, eventualmente, lançar mais ataques como os de 7 de outubro.

Netanyahu também enfrenta restrições políticas: seus parceiros de coalizão de extrema direita ameaçaram derrubar seu governo se ele encerrasse a guerra cedo demais. Isso o deixaria mais vulnerável a processos por antigas acusações de corrupção e a investigações sobre as falhas em torno do ataque de 7 de outubro.

Uma resolução mais ampla para o conflito parece mais distante do que nunca.

Os palestinos estão fracos e divididos, e o atual governo de Israel - o mais nacionalista e religioso de sua história - se opõe às demandas palestinas por um estado em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, territórios ocupados por Israel na guerra do Oriente Médio de 1967.

As últimas negociações sérias de paz fracassaram há mais de 15 anos.

Em meio a tudo isso estão tanto as famílias dos reféns israelenses que pedem o seu retorno, quanto milhares de palestinos que lutam contra a fome dentro do território.

Terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrando 251 reféns. Mais da metade dos reféns foi libertada em cessar-fogo ou outros acordos. Israel resgatou oito pessoas e recuperou dezenas de corpos.

A campanha militar subsequente de Israel matou mais de 54.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.