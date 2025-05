Irlanda quer proibir importação de produtos de assentamentos israelenses

No ano passado, o Tribunal Internacional de Justiça declarou que a ocupação israelense da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e da Faixa de Gaza é ilegal de acordo com o direito internacional, uma opinião consultiva que a Irlanda disse ter guiado a sua decisão.

"O governo concordou em avançar com uma legislação que proíba o comércio de bens com os assentamentos ilegais nos territórios palestinos ocupados (...) O governo considera que isso é uma obrigação sob o direito internacional", afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à AFP.