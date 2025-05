Irã e EUA retomam em Roma negociações sobre o programa nuclear de Teerã

As negociações, que começaram em abril, representam o contato entre funcionários de maior escalão dos dois países desde que os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear de 2015, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.

O enviado americano, Steve Witkoff, disse que Washington "não poderia autorizar nem sequer um por cento de capacidade de enriquecimento", enquanto Teerã considera a postura de Washington "inaceitável" por ser uma atividade compatível com um programa nuclear com fins civis.

O encontro acontece antes da reunião de junho do organismo de controle nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), e da expiração em outubro do acordo de 2015.

O acordo, no entanto, foi frustrado em 2018 quando Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do pacto. O Irã respondeu intensificando suas atividades nucleares.

Trump, que voltou à Casa Branca em janeiro, conversou nesta quinta-feira sobre o Irã com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cujo país é inimigo da República Islâmica, informou a porta-voz do Executivo americano, Karoline Leavitt.

O republicano considera que as negociações com Teerã, que Netanyahu vê com ceticismo e, inclusive, com hostilidade, "estão na direção certa", acrescentou.