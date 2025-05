Internação de Maradona foi "encenação", diz sua filha no julgamento pela morte do ex-craque

A internação domiciliar durante a qual Diego Maradona morreu foi uma "encenação" para mantê-lo "em um lugar escuro, feio e solitário", disse Gianinna, uma das filhas do ex-craque, no julgamento na Argentina pela morte de seu pai.

Seu advogado, Fernando Burlando, disse no início do julgamento que havia um "interesse financeiro" por trás da decisão de manter Maradona em uma casa, sem especificar qual.

A mensagem sugeria preocupações mais legais do que médicas: "Aqui, o objetivo estratégico é passar a responsabilidade para a família (...) É uma forma de nos protegermos", diz o psicólogo no trecho, que provocou murmúrios de desaprovação na sala.

Perto do fim do dia, Gianinna contou seu processo após a morte do pai: "Eu queria morrer, ir com ele (...) Consegui sair com ajuda psiquiátrica para voltar a viver sem dor", disse ela, criticando também os administradores dos negócios de Maradona em vida.