Inteligência artificial, a nova e temida realidade do cinema em Cannes

O auge da inteligência artificial (IA) não perdoa o Festival de Cannes, onde se fala desta tecnologia nos corredores do Mercado do Cinema, ainda que alguns roteiristas a vejam como uma ameaça para a criatividade.

Outro filme, 'Dolloway', do francês Yann Gozlan, conta a história de uma escritora (Cécile de France) incapaz de escrever há seis anos, e que participa de uma oficina de escritores de prestígio para encontrar inspiração.

Para escrever seu livro, a autora utiliza uma IA generativa, cada vez mais invasiva, que leva a protagonista a colocar em dúvida as suas intenções.

No filme, "a personagem se torna extremamente viciada em sua IA e se vê em uma situação em que praticamente não consegue mais escrever sem Dalloway (o nome da IA)".

No Marché du Film (francês para "Mercado de Filmes"), o maior do mundo, que acontece paralelamente ao evento, várias empresas estão oferecendo serviços para ajudar as produtoras a economizar tempo e dinheiro.