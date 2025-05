Influenciadora brasileira e o namorado são presos com R$ 38 mil em drogas na Irlanda

Influenciadora e o namorado foram presos no último domingo (18).

A influenciadora brasileira Laryssa Sales, 19 anos, foi presa no último domingo (18) em Dublin, na Irlanda , com o namorado, Otavio Martin de Sousa, 30.

O casal foi detido após ser flagrado com drogas avaliadas em cerca de R$ 38 mil , além de 3 mil euros em espécie — o equivalente a R$ 19 mil . A prisão ocorreu durante uma abordagem policial enquanto os dois dirigiam em Dublin, onde Laryssa mora.

Segundo informações do jornal O Globo, entre os entorpecentes apreendidos estavam maconha, cetamina e MDMA. Os itens estavam escondidos dentro do porta-luvas do carro e foram localizados após comportamento suspeito da jovem em relação ao compartimento.