Índia e Reino Unido assinam acordo de livre comércio em meio à tempestade tarifária

Para o governo trabalhista de Starmer, este acordo com a Índia é o mais importante assinado desde o Brexit, com um país que pode se tornar "a terceira maior economia do mundo em três anos".

As negociações com a Índia foram retomadas em fevereiro, quando as relações transatlânticas já estavam sendo prejudicadas pelas ameaças de tarifas do presidente americano, Donald Trump.