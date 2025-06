Incomum tempestade de granizo atinge cidade de Alexandria, no Egito

Uma incomum tempestade de granizo atingiu, neste sábado (31), a cidade egípcia de Alexandria, no Mediterrâneo, inundando estradas e causando danos a estabelecimentos comerciais no passeio marítimo.

A tempestade de granizo obrigou as pessoas a fugirem dos cafés, enquanto raios rasgavam os céus e as passagens subterrâneas da cidade ficavam submersas.

As tempestades são comuns na costa mediterrânea do Egito, mas segundo a imprensa local, a registrada neste sábado "não tem precedentes".

Alexandria, a maior cidade litorânea do Egito, já sofreu os efeitos da erosão costeira, do aumento do nível do mar e de inundações provocadas por tempestades.