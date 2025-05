Iñárritu prepara instalação sobre 'Amores Brutos' com material não utilizado

O cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu anunciou, nesta terça-feira (20), em Cannes, que está preparando uma instalação artística sobre "Amores Brutos" com o material que descartou em 2000.

O diretor está no Festival de Cannes para celebrar os 25 anos da obra que o lançou ao estrelato, com uma exibição especial de uma cópia restaurada.

"O milagre é que armazenamos todas essas latas de filmes na cinemateca da Universidade do México", disse ele. "Essas latas estão há 25 anos(lá), como vinho".

A instalação será apresentada em setembro e outubro na Fundação Prada, em Milão, e depois em Los Angeles e no México. Os locais contarão com projetores de 35 mm em salas escuras, com várias telas, explicou.