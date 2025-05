Imigrantes expulsos pelos EUA para Sudão do Sul estão no Djibuti

Um grupo de imigrantes, incluindo dois cubanos e um mexicano, que os Estados Unidos tentaram expulsar para o Sudão do Sul, estão no Djibuti devido a uma decisão judicial, lamentou o presidente Donald Trump nesta quinta-feira (22), que os classifica de "monstros".

O governo americano afirma ter enviado oito imigrantes condenados por crimes violentos para o Sudão do Sul, um país em guerra e alvo de uma advertência de viagem do Departamento de Estado, pois seus países de origem se recusaram a aceitá-los.

Em sua rede Truth Social, Trump reclamou do juiz, um dos muitos que consideram sua drástica política migratória contraria a lei.

Um juiz "ordenou que oito dos criminosos mais violentos do mundo interrompessem sua viagem ao Sudão do Sul, e permanecessem em Djibuti", escreveu ele, embora o juiz não tenha nomeado esses países em sua decisão.

O magistrado ordenou que seis dos imigrantes podem invocar, com a ajuda de um advogado, seu "medo" de serem torturados ou maltratados no país de destino.

O juiz deixa a critério do governo se eles serão trazidos de volta para esse processo ou se este será realizado no local onde eles estão detidos, sob a supervisão de agentes do Departamento de Segurança Interna americano.