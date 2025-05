Imigração líquida no Reino Unido registra queda de quase 50% em 2024

A imigração líquida no Reino Unido diminuiu 49,9% em 2024, anunciou nesta quinta-feira (22) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), resultado, entre outras coisas, das restrições de elegibilidade para vistos de trabalho e estudo.

O número de imigração líquida, a diferença entre as pessoas que entram no país e aquelas que o deixam, ficou em aproximadamente 431.000 pessoas em 2024, com uma redução de praticamente 50% na comparação com as 860.000 de 2023, segundo o ONS.

Os dados representam a queda mais expressiva em um ano desde as primeiras etapas da pandemia, quando a imigração líquida caiu de 184.000 pessoas no ano que terminou em dezembro de 2019 para 93.000 em 2020.

A diminuição é explicada principalmente pelas medidas restritivas introduzidas no início de 2024, durante o governo conservador anterior, que proibiram trabalhadores da área da saúde e estudantes estrangeiros de levar os parentes dependentes para o Reino Unido e aumentaram o nível salarial exigido para trabalhadores estrangeiros qualificados.

A diretora do departamento de população do ONS, Mary Gregory, destacou que a redução de quase 50% foi "impulsionada pela diminuição de pessoas que chegam para trabalhar e estudar".

"É consequência das mudanças nas políticas que restringem as solicitações de visto", acrescentou.

- Medidas de Starmer -

Como parte da meta do governo britânico de reduzir o número de cidadãos estrangeiros que chegam o seu território, o primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, prometeu em 12 de maio "recuperar finalmente o controle das fronteiras" do país, ao anunciar um plano para diminuir a imigração, no momento em que o discurso da extrema direita avança no Reino Unido.

"Todos os âmbitos do sistema migratório, incluindo os vistos de trabalho, de reagrupamento familiar e de estudos, serão reforçados para que possamos controlá-los de melhor maneira", declarou Starmer ao apresentar sua estratégia.

Starmer destacou que a implementação de seu plano "será mais rigorosa do que nunca e o número de imigrantes diminuirá, de forma significativa, antes das próximas eleições legislativas", de 2029.

Com a frase "recuperar finalmente o controle de nossas fronteiras", Starmer utilizou o lema dos defensores do Brexit, que transformaram o slogan em um argumento a favor da saída do Reino Unido da União Europeia.

O partido de extrema direita Reform UK lidera as pesquisas de intenção de voto a nível nacional, capitalizando as preocupações dos britânicos com a imigração em um contexto econômico difícil.