HRW acusa EUA de expulsar 'injustamente' 200 migrantes para Costa Rica

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expulsou "injustamente" 200 migrantes para a Costa Rica, incluindo crianças, após "condições de detenção abusivas", acusa a ONG Human Rights Watch (HRW).

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump transformou o combate à migração ilegal em uma prioridade e prometeu expulsar um número recorde de migrantes, com uma estratégia em que pede a colaboração de países aliados.

A Costa Rica aceitou receber em fevereiro 200 demandantes de asilo e migrantes expulsos dos Estados Unidos, incluindo 81 crianças com idades entre um e 17 anos.

Eles são originários do Afeganistão, Angola, Armênia, Azerbaijão, China, República Democrática do Congo, Geórgia, Índia, Irã, Cazaquistão, Nepal, República do Congo (Congo-Brazzaville), Rússia, Turquia, Uzbequistão, Vietnã e Iêmen.