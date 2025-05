Homem é considerado inocente no Reino Unido após passar 38 anos na prisão por assassinato

Um homem foi declarado inocente pela Justiça britânica nesta terça-feira (13) após passar 38 anos na prisão pelo assassinato de uma mulher em 1986, tornando-se a vítima de um erro judicial que passou mais tempo em reclusão no Reino Unido.

Ele foi preso um mês depois que Diane Sidwell, uma camareira de 21 anos, foi assassinada em agosto de 1986 e encontrada morta em Bebington, no noroeste da Inglaterra, perto de Liverpool.

A jovem estava voltando para casa do trabalho quando foi atacada e abusada sexualmente.

Quando soube da decisão, Sullivan, que assistiu à audiência por videoconferência da prisão de Wakefield, no norte da Inglaterra, não conseguiu conter as lágrimas.

Em uma declaração lida por sua advogada, Sarah Myatt, do lado de fora do Royal Courts of Justice, que abriga o Tribunal de Apelação, Sullivan disse que não estava "enojado" ou "amargurado".