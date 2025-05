Hamas elogia Macron e países europeus por posições contra bloqueio e guerra em Gaza

O Hamas elogiou nesta sexta-feira a "posição clara" do presidente francês, Emmanuel Macron, que defendeu um "cessar-fogo imediato", o fim do bloqueio à Faixa de Gaza e condenou "as práticas da ocupação contra civis palestinos". Em comunicado, o grupo afirmou que a postura do francês se soma a "manifestações de países e figuras europeias" que se opõem à continuidade da guerra.