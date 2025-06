Hamas diz que respondeu à proposta de trégua dos EUA, que inclui libertação de reféns

O grupo palestino não disse explicitamente ter aceitado a versão da proposta que recebeu na quinta-feira, mas assinalou que sua resposta obedecia a um "senso de responsabilidade" com seu povo "e seu sofrimento".

Israel enfrenta uma crescente pressão internacional pela guerra na Faixa de Gaza e a situação humanitária no território palestino, onde um bloqueio de mais de dois meses, aliviado parcialmente na semana passada, provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.

No comunicado publicado neste sábado, o Hamas anunciou que "apresentou hoje sua resposta à última proposta do enviado americano Steve Witkoff às partes mediadoras".

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 57 permanecem retidas na Faixa de Gaza, das quais pelo menos 34 teriam morrido, segundo as autoridades israelenses.

- "O lugar com mais fome do mundo" -

Na sexta-feira, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) qualificou Gaza como "o lugar com mais fome do mundo", onde "100% da população está em risco de fome extrema".

Os Estados Unidos informaram, no começo da semana, que tinham recebido o aval de Israel à proposta do enviado americano, sem publicar o texto completo.

Até agora, no entanto, Israel tampouco disse explicitamente se tinha aceitado a proposta americana.

Também incluirá a entrega pelo Hamas de cinco reféns vivos e os corpos de nove falecidos em troca da libertação de prisioneiros palestinos. Na segunda semana de trégua, seria realizada uma segunda troca com o mesmo número de reféns vivos e mortos.

O ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, resultou na morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais.

Uns 54.321 palestinos, também civis na maioria, morreram na campanha israelense de retaliação, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, que a ONU considera confiáveis.