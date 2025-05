Grupo de videogames Embracer inicia sua divisão em duas empresas e a mudança de nome

O grupo sueco de videogames, Embracer, proprietário de "Tomb Raider", anunciou, nesta quinta-feira (22), que iniciou sua divisão com o objetivo de criar, até o final do ano, uma empresa autônoma que reúna desenvolvedores e estúdios de jogos e renomear a atividade restante.

A primeira etapa foi concluída em fevereiro, com a cisão da Asmodee, a atividade de jogos de tabuleiro, que entrou na Bolsa.

Na segunda fase, o grupo será dissolvido antes do final do ano do Coffee Stain Group, que será composto por mais de 250 desenvolvedores e editores de jogos "centrados em experiências comunitárias", explicou a Embracer em um comunicado.