Governo Trump elimina alguns limites a "químicos eternos" na água

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (14) que eliminará parte dos limites aos "químicos eternos" na água potável nos Estados Unidos, uma decisão que os ativistas consideram "um retrocesso" na saúde pública.

Pesquisas recentes descobriram que quase 158 milhões de pessoas em todo os Estados Unidos têm água potável contaminada com substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS, na sigla em inglês).

Os PFAS são chamados de "químicos eternos" porque levam milhões de anos para se degradar no meio ambiente.

Desenvolvidos pela primeira vez na década de 1930 e valorizados por sua resistência, tolerância ao calor e propriedades repelentes à água e à gordura, eles foram detectados em todos os lugares - desde os planaltos do Tibete até o fundo do oceano - e no sangue de quase todos os seres vivos.